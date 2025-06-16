الجميل بحث وخلف في التطورات المحلية والإقليمية

استقبل رئيس الجميّل في المركزي في الصيفي، النائبَ .

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وجرى خلال اللقاء، البحث في المستجدات السياسية المحلية والإقليمية، مع تأكيد أهمية استمرار التعاون بما يخدم مصلحة .