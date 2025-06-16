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لبنان

الجميل بحث وخلف في التطورات المحلية والإقليمية

Lebanon 24
16-06-2025 | 08:16
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 استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، النائبَ ملحم خلف.
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وجرى خلال اللقاء، البحث في المستجدات السياسية المحلية والإقليمية، مع تأكيد أهمية استمرار التعاون بما يخدم مصلحة لبنان.
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