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لبنان
المرأة والطفل تدرس قانون حماية القاصرين من الكحول والطاقة
Lebanon 24
16-06-2025
|
09:02
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ترأست رئيسة
لجنة المرأة والطفل
النيابية، النائب
عناية عز الدين
، اجتماعاً خُصص لمناقشة اقتراح قانون يهدف إلى حماية القاصرين من تناول
الكحول
ومشروبات الطاقة.
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وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات العدل، التربية، الصحة، الداخلية،
الشؤون الاجتماعية
والاقتصاد، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسة "جوستيسيا" الحقوقية وعدد من الاختصاصيين في مجالات علم السموم السريري، أمراض الغدد الصماء والسكري لدى الأطفال، والتغذية، نظراً لارتباط هذه التخصصات الوثيق بموضوع الاقتراح.
وأوضحت
عز الدين
أن الجلسة خُصصت للاستماع إلى الدراسات والآراء العلمية حول آثار استهلاك الكحول ومشروبات الطاقة على القاصرين، مشيرة إلى أن الخبراء عرضوا بالتفصيل الأضرار الجسيمة لهذه المواد. ولفتت إلى أن معظم دول العالم تحظر تناول الكحول لمن هم دون سن الحادية والعشرين بسبب تأثيراته السلبية على نمو الدماغ في المراحل المبكرة من العمر، حتى عند استهلاكه بكميات قليلة، كما أن استهلاكه في سن المراهقة يزيد من مخاطر الإدمان لاحقاً.
أما في ما يتعلق بمشروبات الطاقة، فقد بينت الدراسات العلمية تأثيراتها السلبية على النمو الجسدي والعقلي والنفسي للقاصرين، إلى جانب تراجع الأداء الدراسي والقدرات النفسية والجسدية لديهم.
وأكدت عز الدين أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها لمتابعة مناقشة اقتراح القانون، مشيرة إلى أن الجلسة المقبلة ستُخصص للاستماع إلى مقترحات المتخصصين تمهيداً لإدخال التعديلات اللازمة على نص الاقتراح بما يتوافق مع أحدث المعطيات العلمية.
وفي ختام الاجتماع، دعت عز الدين
وزارة السياحة
ومؤسسة المقاييس والمعايير إلى المشاركة في الجلسات المقبلة عند دعوتهم، مشددة على أهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية لحماية الأطفال والقاصرين من المخاطر الصحية والنفسية المرتبطة بهذه المواد.
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