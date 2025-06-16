Advertisement

لبنان

الأشقر: الحرب الإيرانية الإسرائيلية تهدد الموسم السياحي في لبنان

Lebanon 24
16-06-2025 | 10:13
A-
A+
Doc-P-1376853-638856909624163477.jpg
Doc-P-1376853-638856909624163477.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر، أن تداعيات الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل بدأت تنعكس بشكل مباشر على الواقع اللبناني، خصوصاً في القطاع السياحي، مع تسجيل إلغاء رحلات جوية كانت مقررة إلى لبنان، فضلاً عن حالة الفوضى التي يشهدها قطاع الطيران.
Advertisement

وأكد الأشقر في بيان أن "الحروب بطبيعتها هي العدو الأكبر للسياحة"، موضحاً أن "أي تصعيد عسكري كفيل بتدمير الموسم السياحي بالكامل". ولفت إلى أن هناك نسباً مرتفعة من الإلغاءات في حجوزات الوافدين إلى لبنان وفي إشغال الفنادق، ما ينعكس سلباً على القطاع الذي كان يترقب صيفاً واعداً.

وأشار الأشقر إلى أن "كافة المؤشرات كانت إيجابية للغاية قبل اندلاع المواجهات، لكن الأوضاع اليوم قلبت التوقعات رأساً على عقب وأدخلت القطاع السياحي في حالة من التشاؤم"، محذراً من أن تداعيات هذه الحرب قد تمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية في لبنان.

وختم الأشقر بالتعبير عن أمله في أن تنتهي الحرب سريعاً بشكل إيجابي، مشيراً إلى أنه في حال التوصل إلى اتفاق، قد يتمكن لبنان من تعويض جزء من خسائره وإنقاذ ما تبقى من الموسم السياحي، أما في حال استمرار التصعيد، فإن الانعكاسات السلبية ستكون كبيرة ومؤلمة.
مواضيع ذات صلة
بالفيديو.. خطوة خطيرة قد تنسف الموسم السياحي
lebanon 24
16/06/2025 18:27:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بيار الأشقر يُحذر: الإعلام يُهدد بإفساد جهود تحسين العلاقات مع الخليج
lebanon 24
16/06/2025 18:27:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الصيف... توقّعات بموسم سياحيّ واعد
lebanon 24
16/06/2025 18:27:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الأشقر: وجود الإماراتيين في لبنان ثروة لبلدنا
lebanon 24
16/06/2025 18:27:46 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:42 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:05 | 2025-06-16
11:00 | 2025-06-16
11:00 | 2025-06-16
10:43 | 2025-06-16
10:30 | 2025-06-16
10:30 | 2025-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24