مخزومي زار المفتي دريان.. وهذا ما تم بحثه

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زار "الحوار الوطني" النائب مخزومي مفتي الجمهورية دريان الفتوى، يرافقه وفد ضم الإسلامي الشرعي الأعلى كامل دمياطي، ونائب رئيس صندوق الزكاة في دار الفتوى ومدير مؤسسة "مخزومي" سامر الصفح.وهنّأ الوفد المفتي دريان بمناسبة عودته من أداء مناسك الحج.ووفق بيان صادر عن لمخزومي، تناول اللقاء مجمل التطورات المحلية والإقليمية والدولية، في ظل ما تشهده المنطقة من تسارع للأحداث والتوترات الخطيرة. وشدد الوفد خلال اللقاء على ضرورة النأي بلبنان عن الصراعات الدائرة في الإقليم، محذّرين من مغبة الانجرار إلى مغامرات قد تفضي إلى نتائج كارثية شبيهة بما خلفته جبهة إسناد غزة من دمار وخسائر بشرية ومادية فادحة للبنان.وأكد الوفد على أهمية بتنفيذ القرار الدولي 1701، من خلال سحب السلاح غير الشرعي وحصره بيد الدولة ومؤسساتها الأمنية فقط، مع التشديد على ضرورة معالجة مسألة سلاح والسلاح الفلسطيني المنتشر في المخيمات.كما تم التطرق إلى الوضع الاقتصادي المتردي، حيث شدد مخزومي وأعضاء الوفد على أهمية المباشرة بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، متمنين أن تتوافر الإرادة السياسية الحقيقية لدى مختلف الأطراف للتعاون والتنسيق بما يسهم في إخراج البلاد من أزماتها المزمنة وإنقاذ الشعب اللبناني من تداعياتها الثقيلة.