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لبنان

مخزومي زار المفتي دريان.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
16-06-2025 | 10:21
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زار رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، يرافقه وفد ضم عضو المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى كامل دمياطي، ونائب رئيس صندوق الزكاة في دار الفتوى ومدير مؤسسة "مخزومي" سامر الصفح.
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وهنّأ الوفد المفتي دريان بمناسبة عودته من أداء مناسك الحج.

ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمخزومي، تناول اللقاء مجمل التطورات المحلية والإقليمية والدولية، في ظل ما تشهده المنطقة من تسارع للأحداث والتوترات الخطيرة. وشدد الوفد خلال اللقاء على ضرورة النأي بلبنان عن الصراعات الدائرة في الإقليم، محذّرين من مغبة الانجرار إلى مغامرات قد تفضي إلى نتائج كارثية شبيهة بما خلفته جبهة إسناد غزة من دمار وخسائر بشرية ومادية فادحة للبنان.

وأكد الوفد على أهمية التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرار الدولي 1701، من خلال سحب السلاح غير الشرعي وحصره بيد الدولة ومؤسساتها الأمنية فقط، مع التشديد على ضرورة معالجة مسألة سلاح حزب الله والسلاح الفلسطيني المنتشر في المخيمات.

كما تم التطرق إلى الوضع الاقتصادي المتردي، حيث شدد مخزومي وأعضاء الوفد على أهمية المباشرة بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، متمنين أن تتوافر الإرادة السياسية الحقيقية لدى مختلف الأطراف للتعاون والتنسيق بما يسهم في إخراج البلاد من أزماتها المزمنة وإنقاذ الشعب اللبناني من تداعياتها الثقيلة.
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