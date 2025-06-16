مشاريع مشتركة بين وزارة المالية والبنك الدولي لتعزيز الاستقرار المالي

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بحث مع نائب للبنك الدولي في وشمال في مكتبه بالوزارة، قوانين الإصلاحات المالية والإجراءات التي تعمل عليها الوزارة بهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وذلك بحضور المدير الإقليمي للبنك كاريه.وتناول اللقاء مناقشة القوانين الإصلاحية والإجراءات الهادفة إلى زيادة واردات الدولة، إضافة إلى مشروع تحديث الأنظمة الرقمية في مختلف مديريات ، وكيفية استخدام قرض الـ150 مليون دولار المخصص لتحديث أنظمة المكننة وتعزيز الربط الإلكتروني في . كما جرت متابعة المشاريع المشتركة بين وزارة المالية والبنك الدولي.وأكد الوزير جابر على أهمية تحصين من أي تداعيات قد تترتب عن التطورات الأمنية المتسارعة في المنطقة والتصعيد العسكري الحاصل، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود الداخلية والدولية لتجنيب لبنان أي انعكاسات سلبية قد تؤثر على الأوضاع الاقتصادية، خصوصاً مع اقتراب موسم الاصطياف الذي بدأ بإشارات إيجابية منذ مطلع العام.