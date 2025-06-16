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لبنان

مشاريع مشتركة بين وزارة المالية والبنك الدولي لتعزيز الاستقرار المالي

Lebanon 24
16-06-2025 | 10:30
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بحث وزير المالية ياسين جابر مع نائب المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان ديون في مكتبه بالوزارة، قوانين الإصلاحات المالية والإجراءات التي تعمل عليها الوزارة بهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وذلك بحضور المدير الإقليمي للبنك جان كريستوف كاريه.
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وتناول اللقاء مناقشة القوانين الإصلاحية والإجراءات الهادفة إلى زيادة واردات الدولة، إضافة إلى مشروع تحديث الأنظمة الرقمية في مختلف مديريات وزارة المالية، وكيفية استخدام قرض الـ150 مليون دولار المخصص لتحديث أنظمة المكننة وتعزيز الربط الإلكتروني في الإدارات الحكومية. كما جرت متابعة المشاريع المشتركة بين وزارة المالية والبنك الدولي.

وأكد الوزير جابر على أهمية تحصين لبنان من أي تداعيات قد تترتب عن التطورات الأمنية المتسارعة في المنطقة والتصعيد العسكري الحاصل، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود الداخلية والدولية لتجنيب لبنان أي انعكاسات سلبية قد تؤثر على الأوضاع الاقتصادية، خصوصاً مع اقتراب موسم الاصطياف الذي بدأ بإشارات إيجابية منذ مطلع العام.
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