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لبنان
لماذا لم يبدأ تسليم سلاح المخيمات اليوم؟
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
16-06-2025
|
11:05
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كشفت معلومات "
لبنان24
" أنَّ الجانب الفلسطيني في
لبنان
كان على توافق تام مع الجانب اللبناني بشأن عدم إمكانية تسليم السلاح الفلسطيني ضمن مخيمات
بيروت
اعتباراً
من اليوم
، مؤكدة أنَّ الحديث عن موعد 16 حزيران لبدء عملية التسليم لم يُحسم أبداً داخل أروقة الاجتماعات، وقد كان "كلاماً إعلامياً".
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وسبقَ أنَّ كشف "لبنان24" أنَّ موعد تسليم سلاح المخيمات لن يبدأ فعلياً يوم 16 حزيران، مشيراً إلى أنَّ هذا الموعد لم يكن محسوماً من الأساس، لكن مصادر فلسطينية قالت إنَّ البحث بين الطرفين اللبناني والفلسطيني لم ينتهِ، لكن المسألة تحتاج إلى وقتٍ إضافي لإتمام إجراءات مُختلفة قد لا تتبلور قبل أسابيع بل حتى أشهر.
ولفتت المصادر إلى أن مسألة معالجة السلاح الفلسطينيّ لن تتم بسرعةٍ قياسية كما طعتقد البعض، مشيرة إلى أن
الأجهزة الأمنية
اللبنانية
أدركت الكثير من المخاطر التي تنطوي على مسألة نزع السلاح الشرعي داخل المخيمات في مقابل تنامي نشاط جماعاتٍ مسلحة متفرعة يمكن أن تساهم في إثارة أعمال تخريبية تثيرُ أحداثاً أمنية للتشويش الداخلي.
المصدر:
لبنان 24
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