ذعرٌ في بلدة لبنانيّة... إشكال بين عائلتين وتبادل إطلاق نار

أفادت مندوبة " "، عن وقوع إشكال بين عائلتين في بلدة – ، تطوّر إلى تبادل إطلاق النار.

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وتحطمت واجهة محل تجاريّ، وتضرّرت سيارات كانت مركونة في البلدة، جراء إطلاق النار، بينما تسبّب الإشكال بحالة من الخوف في صفوف الأهالي.