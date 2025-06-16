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لبنان

ذعرٌ في بلدة لبنانيّة... إشكال بين عائلتين وتبادل إطلاق نار

Lebanon 24
16-06-2025 | 11:00
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال بين عائلتين في بلدة برج العربعكار، تطوّر إلى تبادل إطلاق النار.
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وتحطمت واجهة محل تجاريّ، وتضرّرت سيارات كانت مركونة في البلدة، جراء إطلاق النار، بينما تسبّب الإشكال بحالة من الخوف في صفوف الأهالي.
 
 
 
 
 
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