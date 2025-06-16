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لبنان
سلام التقى بطريرك الأرمن الكاثوليك
Lebanon 24
16-06-2025
|
11:28
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استقبل
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور
نواف سلام
عصر اليوم في السرايا كاثوليكوس بطريرك
بيت كيليكيا
للأرمن
الكاثوليك
روفائيل بدروس الحادي والعشرون
ميناسيان
في حضور الأب أرام ابراهاميان و مسؤول العلاقات العامة في
بطريركية
الأرمن الكاثوليك
شربل بسطوري
.
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وتناول اللقاء المستجدات العامة، إلى جانب البحث في أوضاع الطائفة الأرمنية وشؤونها.
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