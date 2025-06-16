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لبنان

سلام التقى بطريرك الأرمن الكاثوليك

Lebanon 24
16-06-2025 | 11:28
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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام عصر اليوم في السرايا كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك روفائيل بدروس الحادي والعشرون ميناسيان في حضور الأب أرام ابراهاميان و مسؤول العلاقات العامة في بطريركية الأرمن الكاثوليك شربل بسطوري.
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وتناول اللقاء المستجدات العامة، إلى جانب البحث في أوضاع الطائفة الأرمنية وشؤونها.
 
 
 
 
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