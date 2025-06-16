سلام التقى بطريرك الأرمن الكاثوليك

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استقبل الدكتور عصر اليوم في السرايا كاثوليكوس بطريرك للأرمن روفائيل بدروس الحادي والعشرون في حضور الأب أرام ابراهاميان و مسؤول العلاقات العامة في .وتناول اللقاء المستجدات العامة، إلى جانب البحث في أوضاع الطائفة الأرمنية وشؤونها.