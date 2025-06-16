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لبنان

بشأن مفاعيل زيادة الرسم الجمركي على المحروقات... اقتراح جديد من وزير الطاقة

Lebanon 24
16-06-2025 | 11:30
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 صدر عن وزير الطاقة والمياه جو الصدي البيان الآتي:
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"مع تأكيد دعمي الكامل لمبدأ تأمين المساعدات المالية لجميع  العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، إلا أنه خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم اقترحت إلغاء أو تعليق مفاعيل زيادة الرسم الجمركي الذي أضيف على المحروقات بقرار من مجلس الوزراء خلال جلسته بتاريخ 29/5/2025 وذلك بسبب الظروف القاهرة التي استجدت جراء الحرب الإسرائيليةالإيرانية وتسببت بارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا وتداعياتها على أسعار المحروقات في لبنان.

سنعد مقترحا في هذا الصدد ونطرحه على مجلس الوزراء، علما أننا كنا قد طالبنا أساساً في بيان سابق بإستبدال هذا التمويل بالحد من التهرب الجمركي وتحسين جباية الضرائب".
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