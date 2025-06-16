مدير المعهد الفني الأنطوني زار على رأس وفد عقيلة رئيس الحكومة... وهذا ما تم بحثه

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وألقى بوعبود كلمة قال فيها: "نشكركم على استقبالكم لنا في هذا اليوم ونحن فخورون ان نحل ضيوفا في هذا الصرح الوطني الكبير الذي يحمل دلالة كثيرة نستشفّها من كبار المسؤولين الذين تعاقبوا على ادارة البلاد"اضاف: "لقد كانت للمعهد الفني مسيرة مشرفة في ارثاء الثقافة في وخارجه، فعمل المعهد منذ نشأته على احتضان الفنون على أنواعها وعملنا على تمكين دور المرأة في والعربي لتكون فاعلة ومنتجة، وخضنا تجربة فنية جميلة في احياء فن الخط العربي، فكان المعهد من السباقين الذين أعادوا لهذا الفن اهتماما ورونقاً، وقد فاز المعهد بجائزة بن فهد، الخط العربي قلادة فخر تتوارثها الاجيال. ولاننا نؤمن بأن الإنسان هو جوهرة ثمينة في عين الله وان حياته هي مجانية، آلينا على انفسنا الاهتمام بالصحة النفسية والعلاج بالفن من خلال دورات وورش عمل قام بها المعهد".وختم:"معكم نتطلع إلى لبنان الجديد المبني على اسس العدالة والمساواة وتمكين دور المرأة في ".ووفق بيان للمعهد، شكرت بعاصيري للاب بوعبود والوفد الزيارة مثمنة "دور المعهد في نشر الثقافة والفنون في لبنان".ثم قدم لها الاب بوعبود والوفد المرافق درعا تكريمية من خشب الارز والفسيفساء عربون محبة وتقدير.