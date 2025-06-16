قرض الإسكان إلى 100 ألف دولار... وحبيب يثمّن جهود مجلس الوزراء

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ثمن لمصرف الإسكان أنطوان حبيب في بيان، "موافقة في جلسته المنعقدة اليوم، على رفع قيمة قرض الإسكان من ٥٠ ألف دولار إلى ١٠٠ ألف دولار للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الحاجات الخاصة".وشكر لـ"رئيس الجمهورية العماد ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ومجلس الوزراء مجتمعا ومجلس الإنماء والإعمار الجهود التي بذلوها وتكللت برفع قيمة القرض الواحد إلى ١٠٠ ألف دولار".وكذلك، شكر لـ"المدير العام للصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بدر محمد وكل المنضوية إلى الصندوق، الثقة التى أولوها للبنان، رغم كل الظروف التي يمر بها بلدنا خصوصا، والمنطقة عموما، عبر تجديد تاريخ استحقاق القيمة الإجمالية للقرض العربي إلى ١٦٥ مليون دولار أميركي".ووعد حبيب "اللبنانيين بالعمل الدؤوب لتحقيق كل ما من شأنه أن يحسن الوضع المعيشي للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الحاجات الخاصة كي يبقوا متشبثين بأرضهم، واضعين مشروع الهجرة خلفهم والبقاء في وطنهم".