لقاء بين رئيس الحكومة وميناسيان لبحث أوضاع الأرمن في لبنان

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استقبل ، عصر اليوم، في السرايا الحكومية، بطريرك للأرمن الكاثوليكوس روفائيل بدروس الحادي والعشرون ، في حضور الأب أرام ابراهاميان ومسؤول العلاقات العامة في .وتناول اللقاء المستجدات العامة ، إلى جانب البحث في أوضاع الطائفة الأرمنية وشؤونها.