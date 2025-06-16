جونية تستقبل ذخائر القديسة تريز الطفل يسوع وسط أجواء مفعمة بالإيمان

Advertisement

استقبلت ذخائر القدّيسة تريز الطفل ، المعروفة بـ"صديقة "، عند مدخل سيّدة المعونات – ، بحفاوة بالغة ومشهد مفعم بالروحانية.شقت الذخائر طريقها محمولة على أكتاف رئيس بلدية المهندس فيصل وأعضاء الذين تناوبوا على حملها، وسط أجواء مؤثرة، وتحت أمطار الورود والأرز، في حضور كهنة الرعية، أعضاء الأخويات والحركات الرسولية، لجنة الوقف، مخاتير البلدة، أعضاء ، وعناصر كاريتاس.ويذكر أن الذخائر ستبقى في المعونات حتى صباح غد الثلثاء، مع فتح أبواب الكنيسة أمام المؤمنين للتبرك والمشاركة في الذبيحة الإلهية التي تقام كل ساعة.