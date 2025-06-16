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لبنان

جونية تستقبل ذخائر القديسة تريز الطفل يسوع وسط أجواء مفعمة بالإيمان

Lebanon 24
16-06-2025 | 12:09
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استقبلت ذخائر القدّيسة تريز الطفل يسوع، المعروفة بـ"صديقة لبنان"، عند مدخل كنيسة سيّدة المعونات – حارة صخر، بحفاوة بالغة ومشهد مفعم بالروحانية.
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شقت الذخائر طريقها محمولة على أكتاف رئيس بلدية جونية المهندس فيصل إفرام وأعضاء المجلس البلدي الذين تناوبوا على حملها، وسط أجواء مؤثرة، وتحت أمطار الورود والأرز، في حضور كهنة الرعية، أعضاء الأخويات والحركات الرسولية، لجنة الوقف، مخاتير البلدة، أعضاء اللجنة المنظمة، وعناصر كاريتاس.

ويذكر أن الذخائر ستبقى في كنيسة سيدة المعونات حتى صباح غد الثلثاء، مع فتح أبواب الكنيسة أمام المؤمنين للتبرك والمشاركة في الذبيحة الإلهية التي تقام كل ساعة.
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