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لبنان

لقاء بين وزير الدفاع وشهيب تناول سبل دعم الجيش

Lebanon 24
16-06-2025 | 12:45
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 استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، في مكتبه، في اليرزة اليوم، النائب أكرم شهيب.
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وخلال اللقاء، جرى عرض الأوضاع العامة في البلد وسبل دعم الجيش اللبناني، في ظل الظروف الراهنة.
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