Advertisement

لبنان

بعد استهداف إسرائيل مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية... بيان من "حزب الله"

Lebanon 24
16-06-2025 | 12:50
A-
A+
Doc-P-1376962-638857004212057255.jpg
Doc-P-1376962-638857004212057255.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 دانت  العلاقات الإعلامية في "حزب الله"، في بيان، ب"أشد العبارات الجريمة، الصهيونية النكراء التي استهدفت مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية،  وأدّت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى من الإعلاميين والعاملين الأبرياء". وعبّرت عن "تضامنها الكامل مع المؤسسة وإدارتها وكوادرها"، وتقدّمت ب"أسمى آيات العزاء بالشهداء الذين ارتقوا جرّاء هذا العدوان، سائلةً الله الشفاء العاجل للجرحى".
Advertisement

 وقالت: إنّ هذا العدوان الوحشي هو جزء من سلسلة الإرهاب الممنهج لإسكات الصوت الحر المقاوم وطمس صورة الحق والحقيقة، وإخماد ثورة الشعب الإيراني المؤمن الواعي والمساند لقيادته، وهو تأكيد جليّ على خوف العدو من الحقيقة الناصعة التي باتت الشعوب الحرة ترى معالمها بكل وضوح".

اضافت:" إنّنا على ثقة أنّ هذه الجريمة الجبانة لن تُفلح في النيل من عزيمة الإعلام الإيراني أو من رسالته الإعلامية المبدئية الشريفة، ولن يزيده إلا إصرارًا على مواصلة دوره في فضح جرائم ووحشية هذا السرطان الخبيث".

ودعت "جميع المؤسسات الإعلامية والتجمعات المهنية والنقابية والحقوقية، العربية والدولية، إلى إدانة هذه الجريمة الصهيونية اللاإنسانية، والضغط لأجل وقف الاعتداءات المتكررة على الوسائل الإعلامية والإعلاميين".
مواضيع ذات صلة
بيان للتلفزيون الإيراني: الكيان الاسرائيلي قصف بوحشية أحد مباني هيئة الإذاعة والتلفزيون
lebanon 24
16/06/2025 22:00:15 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تُهدّد بتدمير هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية
lebanon 24
16/06/2025 22:00:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تسنيم: جميع قنوات هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية تبث بشكل طبيعي باستثناء "الأخبار"
lebanon 24
16/06/2025 22:00:15 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إيراني: مقتل عدد من موظفي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني إثر الهجوم الإسرائيلي
lebanon 24
16/06/2025 22:00:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:42 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:45 | 2025-06-16
14:44 | 2025-06-16
14:39 | 2025-06-16
14:33 | 2025-06-16
14:07 | 2025-06-16
13:31 | 2025-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24