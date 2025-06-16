"جريمة"... هكذا علّق نائب الحزب على الاستهداف الإسرائيلي للإذاعة والتلفزيون الإيراني

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وأشار إلى أن "هذه الجريمة الشنيعة تجسد بشكل حقيقي الطبيعة الإجرامية المتأصلة لدى هذا العدو، وتعبر عن تحلله الكامل من أبسط المواثيق وضربه كل القوانين وشرعة حقوق الإنسان عرض الحائط، بل وعدم اكتراثه لأي مساءلة دولية جراء خرقه لكل المعاهدات".ولفت إلى أن "هذا النهج الإجرامي المتغطرس، إنما يستمر بسبب الضوء الأخضر الأميركي والغطاء الذي يمنحه حصانة الإفلات من العقاب، وبهذا المعنى تصبح وكل العواصم الغربية شريكة حقيقية وكاملة للعدو في كل ما يرتكبه من جرائم ويسببه من مآس".وأكد أن " وكل منظمات حقوق الإنسان وحماية الإعلاميين والمدنيين مطالبة بالقيام بواجباتهام بإعلان تضامنها مع المؤسسات الإعلامية والإعلاميين المستهدفين، وكذلك بإدانة هذا العدوان الإجرامي واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمحاسبة العدو وتحميله مسؤولية هذه الجرائم".وإذ أكد "أعلى درجات التضامن مع المؤسسات الإعلامية المستهدفة"، متقدما منها "إدارة وعاملين بأسمى آيات العزاء والتبريك بارتقاء "، داعيا للجرحى بـ"الشفاء العاجل، وللجمهورية الإسلامية في بالنصر والعزة والغلبة".