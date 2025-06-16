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لبنان

"جريمة"... هكذا علّق نائب الحزب على الاستهداف الإسرائيلي للإذاعة والتلفزيون الإيراني

Lebanon 24
16-06-2025 | 12:54
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 دان رئيس لجنة الإعلام والاتصالات في مجلس النواب النائب إبراهيم الموسوي في بيان، "بشدة العدوان الإجرامي الغادر الذي استهدف مبنى الإذاعة والتلفزيون الإيراني"، واصفا إياه بالـ"جريمة الموصوفة لأنه موجه ضد مؤسسة مدنية لا تضم سوى مدنيين عاملين في الشأن الإعلامي".
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وأشار إلى أن "هذه الجريمة الشنيعة تجسد بشكل حقيقي الطبيعة الإجرامية المتأصلة لدى هذا العدو، وتعبر عن تحلله الكامل من أبسط المواثيق وضربه كل القوانين وشرعة حقوق الإنسان عرض الحائط، بل وعدم اكتراثه لأي مساءلة دولية جراء خرقه لكل المعاهدات".


ولفت إلى أن "هذا النهج الصهيوني الإجرامي المتغطرس، إنما يستمر بسبب الضوء الأخضر الأميركي والغطاء الغربي الذي يمنحه حصانة الإفلات من العقاب، وبهذا المعنى تصبح واشنطن وكل العواصم الغربية شريكة حقيقية وكاملة للعدو الإسرائيلي في كل ما يرتكبه من جرائم ويسببه من مآس".


وأكد أن "المجتمع الدولي وكل منظمات حقوق الإنسان وحماية الإعلاميين والمدنيين مطالبة بالقيام بواجباتهام بإعلان تضامنها مع المؤسسات الإعلامية والإعلاميين المستهدفين، وكذلك بإدانة هذا العدوان الإجرامي واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمحاسبة العدو وتحميله مسؤولية هذه الجرائم".


وإذ أكد "أعلى درجات التضامن مع المؤسسات الإعلامية الإيرانية المستهدفة"، متقدما منها "إدارة وعاملين بأسمى آيات العزاء والتبريك بارتقاء الشهداء"، داعيا للجرحى بـ"الشفاء العاجل، وللجمهورية الإسلامية في إيران بالنصر والعزة والغلبة".
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