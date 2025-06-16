توضيح من شركة الـ MEA.. هذا ما جاء فيه

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أصدرت بيانا أشارت فيه إلى انه تم التداول بمعلومات مفادها أن الشركة تقوم ببيع تذاكر سفر من وإلى أنطاليا وأضنة على متن طائراتها، وذلك اعتبارا ً من17 حزيران2025.وأوضحت الشركة انها لا تسير أي رحلات إلى هاتين الوجهتين، داعية المسافرين إلى توخّي الحذر.