للبنانيين الراغبين في العودة من العراق... هذا ما تطلبه منكم وزارة الأشغال!

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أعلنت في بيان، أن " للطيران المدني أجرت في إطار الجهود المبذولة لمعالجة أوضاع اللبنانيين العالقين في الخارج، وبتوجيهات من وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، سلسلة اتصالات تنسيقية مع وزير النقل رزاق محيبس السعداوي والمدير العام لشركة الخطوط الجوية مناف عبد المنعم".وأشارت إلى أن "هذه الاتصالات أثمرت عن التوصل إلى اتفاق يقضي بتسيير رحلات مباشرة بين الدولي في ومطار البصرة الدولي، وهو الوحيد الذي لا يزال يعمل في في ظل الظروف الراهنة. وتم الاتفاق على تسيير رحلتين فوريتين لنقل الموجودين في ، مقابل إجلاء اللبنانيين المتواجدين في العراق عبر الخطوط الجوية العراقية".ولفتت إلى أن "الخطوط الجوية العراقية أكدت التزامها تسيير رحلات يومية منتظمة بين بيروت والبصرة، وذلك إلى حين إعادة فتح الأجواء واستئناف حركة الملاحة الجوية الطبيعية بين البلدين".ودعت الوزارة اللبنانيين الراغبين في العودة من العراق إلى لبنان إلى "المبادرة بحجز تذاكرهم عبر شركة الخطوط الجوية العراقية ابتداء من اليوم"، مؤكدة أنها "تتابع عن كثب تطورات الأوضاع الجوية والأمنية في المنطقة، بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، حرصا على سلامة المواطنين وتأمين عودتهم السريعة والآمنة".