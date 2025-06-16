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لبنان

للبنانيين الراغبين في العودة من العراق... هذا ما تطلبه منكم وزارة الأشغال!

Lebanon 24
16-06-2025 | 13:14
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 أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان، أن "المديرية العامة للطيران المدني أجرت في إطار الجهود المبذولة لمعالجة أوضاع اللبنانيين العالقين في الخارج، وبتوجيهات من وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، سلسلة اتصالات تنسيقية مع وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي والمدير العام لشركة الخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم".
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وأشارت إلى أن "هذه الاتصالات أثمرت عن التوصل إلى اتفاق يقضي بتسيير رحلات مباشرة بين مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ومطار البصرة الدولي، وهو المطار الوحيد الذي لا يزال يعمل في العراق في ظل الظروف الراهنة. وتم الاتفاق على تسيير رحلتين فوريتين لنقل العراقيين الموجودين في لبنان، مقابل إجلاء اللبنانيين المتواجدين في العراق عبر الخطوط الجوية العراقية".

ولفتت إلى أن "الخطوط الجوية العراقية أكدت التزامها تسيير رحلات يومية منتظمة بين بيروت والبصرة، وذلك إلى حين إعادة فتح الأجواء واستئناف حركة الملاحة الجوية الطبيعية بين البلدين".

ودعت الوزارة اللبنانيين الراغبين في العودة من العراق إلى لبنان إلى "المبادرة بحجز تذاكرهم عبر شركة الخطوط الجوية العراقية ابتداء من اليوم"، مؤكدة أنها "تتابع عن كثب تطورات الأوضاع الجوية والأمنية في المنطقة، بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، حرصا على سلامة المواطنين وتأمين عودتهم السريعة والآمنة".
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