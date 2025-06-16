عمدة الإعلام في القومي: استهداف الإعلام والصحافة جريمة

Advertisement

صدر عن عميد الإعلام في الحزب القومي السوري الاجتماعي معن ، بيان، دان فيه" الهجوم على مبنى الإذاعة والتلفزيون في الجمهورية الإسلامية، والذي خلف دماراً في المبنى المستهدف وأدى الى استشهاد ثلة من العاملين في هذه المؤسسة الرسمية" . وقال :"هذا العدوان الوحشيّ على مؤسّسة إعلاميّة رسمية، يدلّ على الطبيعة العنصرية الإجرامية للعدو ، وهو انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية التي تنصّ على ضمان حرية الصحافة وحماية الصحافيين من التهديدات والمخاطر التي تواجههم، لا سيما خلال الحروب والنزاعات”.أضاف :"إننا اذ نعلن تضامننا الكامل مع الإعلام إدارة وصحافيين وعاملين، ونقدّم أصدق مشاعر العزاء بالشهداء، ندعو الى أوسع تحرك إعلامي على الصعيد العالمي، إدانة واستنكاراً للعدوان الصهيوني على المؤسّسات الإعلامية والمدنيين والأطفال، وللمطالبة بمحاكمة مجرمي الحرب في المحاكم الدولية على جرائمهم الموصوفة، خصوصاً أنّ استهداف والصحافيين جريمة مكتملة الأركان، والصمت حيالها يقوّض كلّ القوانين الدولية والإنسانية ويجوّفها من مضامينها بما يجعل العالم محكوماً بشريعة الغاب والخراب”.وختم جمية:"وهنا لا بدّ أن نستذكر مئات الإعلاميين والمصوّرين الذين ارتقوا في غزة ولبنان، والذين كانوا يكشفون بالصوت والصورة والكلمة، كما الشهداء في اليوم، الجرائم الإرهابية الوحشية التي يرتكبها العدو الصهيوني على مرأى ومسمع العالم أجمع".