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لبنان

في اتصال... هذا ما أكده سلام لوزير الخارجية الإماراتي

Lebanon 24
16-06-2025 | 13:31
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بحث رئيس الوزراء نواف سلام هاتفياً مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان التطورات التي تشهدها المنطقة.
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وأكد الطرفان أهمية الحلول الدبلوماسية والحوار كوسيلة لمعالجة الأزمات، للحفاظ على استقرار المنطقة وصون أمن شعوبها.
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