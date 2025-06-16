بيان من نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع.. هذا ما جاء فيه

Advertisement

شجبت " في "، في بيان، "العدوان الغادر الذي استهدف مبنى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وسط ، ما أدى إلى سقوط وجرحى من الزملاء الإعلاميين الأبرياء، في اعتداءٍ سافر يُضاف إلى سجل طويل من الجرائم بحق الصحافة الحرة".أضاف البيان: "إن استهداف الإعلام ومؤسساته بشكل مباشر يشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان، ومخالفة فاضحة لكافة المواثيق الدولية، وعلى رأسها التي تنص على حماية الصحفيين في مناطق النزاع".وطالب بـ "محاسبة على هذا الاعتداء المدان، وتحرك عاجل من الاتحادات الإعلامية الدولية لوقف هذه الانتهاكات المتكررة".