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لبنان
بيان من نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
16-06-2025
|
14:39
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شجبت "
نقابة العاملين
في
الإعلام المرئي والمسموع
"، في بيان، "العدوان
الإسرائيلي
الغادر الذي استهدف مبنى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون
الإيراني
وسط
طهران
، ما أدى إلى سقوط
شهداء
وجرحى من الزملاء الإعلاميين الأبرياء، في اعتداءٍ سافر يُضاف إلى سجل طويل من الجرائم بحق الصحافة الحرة".
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أضاف البيان: "إن استهداف الإعلام ومؤسساته بشكل مباشر يشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان، ومخالفة فاضحة لكافة المواثيق الدولية، وعلى رأسها
اتفاقيات جنيف
التي تنص على حماية الصحفيين في مناطق النزاع".
وطالب بـ "محاسبة
الكيان الإسرائيلي
على هذا الاعتداء المدان، وتحرك عاجل من الاتحادات الإعلامية الدولية لوقف هذه الانتهاكات المتكررة".
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