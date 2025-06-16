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لبنان

سكاف: علينا العمل الدؤوب لتحييد ⁧‫لبنان‬⁩ عن جحيم يلف المنطقة بنيرانه

Lebanon 24
16-06-2025 | 14:44
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قال النائب غسان سكاف ‏بعد لقائه سفير ⁧‫المملكة العربية السعودية‬⁩ في لبنان ⁧‫وليد البخاري‬⁩: "علينا العمل الدؤوب من أجل تحييد ⁧‫لبنان‬⁩ عن الجحيم الذي يلف المنطقة بنيرانه المخيفة. فهذه ⁧‫حرب‬⁩ نعرف متى بدأت ولا نعرف متى تنتهي، والمؤشرات الإيجابية في امتناع ⁧‫حزب الله‬⁩ عن الانزلاق في إسناد عبثي قاتل تلوح في الأفق وتوحي بحسابات عاقلة بعد التجربة الكارثية السابقة. حان الوقت للنأي بوطننا عما سينجم عن هذه الحرب من ترددات". (الوكالة الوطنية)
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