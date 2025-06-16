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لبنان
إنتقاد
Lebanon 24
16-06-2025
|
17:52
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تعرَّض نائب مناطقي لإنتقاد من زملائه على خلفية تصريحات، خارج السياق في إطار التعليق على ما يجري في المنطق، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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