26
o
بيروت
27
o
طرابلس
23
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
16
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حربٌ لتغيير النظام والشرق الأوسط
Lebanon 24
16-06-2025
|
22:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب طوني
عيسى
في" الجمهورية": الهدف الاستراتيجي الأكبر الذي تعمل
إسرائيل
على تحقيقه في عمليتها الحالية، وهو إطاحة النظام الإسلامي أو دفعه إلى الاستسلام الشامل. فمن خلال ضرب مقوماته ومنشآته النووية، هي تسعى إلى شل قدرته وتأمل في أن يؤدي ذلك إلى زعزعة استقراره أمام انتفاضة تقوم بها قوى
المعارضة
التي اقصيت بعد سقوط الشاه، أو على الأقل إرغامه على تغيير سلوكه وتطلعاته الاستراتيجية.
Advertisement
وقد عبّر عدد من أركان حكومة
بنيامين نتنياهو
عن آمالهم في أن تعود عقارب الساعة إلى الوراء في
إيران
، وتتولّى السلطة هناك قوى مستعدة للتخلّي عن الطموحات التوسعية وإقامة علاقات طيبة، بل تحالف مع إسرائيل. وليس سراً أنّ الأدبيات
اليهودية
التقليدية تتغنى بالتحالف مع الفرس منذ زمن قورش الذي أنهى السبي اليهودي بعد استيلائه على بابل، في العام 539 قبل الميلاد، وسمح لهم بالعودة إلى
القدس
وبناء الهيكل الثاني.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: هل إن الظروف ناضجة فعلاً في إيران للتغيير السياسي الذي ترغب فيه إسرائيل؟
إذاً، هي وضعية «كباش » دموي حاد، يشعر فيها حكام إيران وإسرائيل على حدّ سواء بأنهم في خضم معركة حياة أو موت. وفي أي حال، لن تنتهي الحرب إّ لّا بإعادة تشكيل المشهد الإقليمي. وفي تقدير عدد من الخبراء، هذا الأمر قد لا يتحقق في مدى قصير، لكنه يبدو محسوماً في المديين المتوسط والبعيد.
مواضيع ذات صلة
الرئيس الإسرائيلي: الهجمات على إيران تهدف لتغيير الشرق الأوسط
Lebanon 24
الرئيس الإسرائيلي: الهجمات على إيران تهدف لتغيير الشرق الأوسط
17/06/2025 08:27:56
17/06/2025 08:27:56
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: تغيير النظام في إيران قد يكون نتيجة هذه الحرب لأن النظام الإيراني ضعيف جداً
Lebanon 24
نتنياهو: تغيير النظام في إيران قد يكون نتيجة هذه الحرب لأن النظام الإيراني ضعيف جداً
17/06/2025 08:27:56
17/06/2025 08:27:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: زيارتي للسعودية والشرق الأوسط كانت عظيمة
Lebanon 24
ترامب: زيارتي للسعودية والشرق الأوسط كانت عظيمة
17/06/2025 08:27:56
17/06/2025 08:27:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون: فرنسا ليس لديها معايير مزدوجة عندما يتعلق الأمر بقضية إسرائيل والفلسطينيين والشرق الأوسط
Lebanon 24
ماكرون: فرنسا ليس لديها معايير مزدوجة عندما يتعلق الأمر بقضية إسرائيل والفلسطينيين والشرق الأوسط
17/06/2025 08:27:56
17/06/2025 08:27:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
شريفة: مرور الوقت لا يلغي القضايا المحقة
Lebanon 24
شريفة: مرور الوقت لا يلغي القضايا المحقة
01:26 | 2025-06-17
17/06/2025 01:26:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ورشة عمل إقليميّة في ليماسول عن "حروب الشرق الأوسط ومسارات العدل والكرامة الإنسانيّة"
Lebanon 24
ورشة عمل إقليميّة في ليماسول عن "حروب الشرق الأوسط ومسارات العدل والكرامة الإنسانيّة"
01:24 | 2025-06-17
17/06/2025 01:24:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يقود "هجوما مضادا" وحلفاؤه يستطلعون موقفه
Lebanon 24
"حزب الله" يقود "هجوما مضادا" وحلفاؤه يستطلعون موقفه
01:15 | 2025-06-17
17/06/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الصادق: الدولة ماضية في قرارها استعادة زمام الأمور للإمساك بالقرار السيادي
Lebanon 24
الصادق: الدولة ماضية في قرارها استعادة زمام الأمور للإمساك بالقرار السيادي
01:13 | 2025-06-17
17/06/2025 01:13:13
Lebanon 24
Lebanon 24
باراك ولاكروا في بيروت واتصالات لبنانية لتحذير الفصائل الفلسطينية
Lebanon 24
باراك ولاكروا في بيروت واتصالات لبنانية لتحذير الفصائل الفلسطينية
01:00 | 2025-06-17
17/06/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حاول أهله ايقاظه صباحا ولكنه كان قد فارق الحياة.. وفاة مُفاجئة لنجل فنان شهير (صورة)
Lebanon 24
حاول أهله ايقاظه صباحا ولكنه كان قد فارق الحياة.. وفاة مُفاجئة لنجل فنان شهير (صورة)
02:00 | 2025-06-16
16/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... غارة إسرائيليّة تقتل فنانة بارزة!
Lebanon 24
بالصورة... غارة إسرائيليّة تقتل فنانة بارزة!
08:00 | 2025-06-16
16/06/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من زحلة الى العالم.. طالب لبناني يتألق في أميركا ويصل إلى النهائيات بمسابقة مرموقة
Lebanon 24
من زحلة الى العالم.. طالب لبناني يتألق في أميركا ويصل إلى النهائيات بمسابقة مرموقة
09:30 | 2025-06-16
16/06/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رقص بطريقة "غريبة".. وائل كفوري يُحيي عرساً ويطل لأول مرة بعد الكشف عن زواجه بشانا عبود (فيديو)
Lebanon 24
رقص بطريقة "غريبة".. وائل كفوري يُحيي عرساً ويطل لأول مرة بعد الكشف عن زواجه بشانا عبود (فيديو)
11:43 | 2025-06-16
16/06/2025 11:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل الطائرة التي تقلّ اللبنانيين من شرم الشيخ إلى بيروت... شاهدوا هذا الفيديو
Lebanon 24
من داخل الطائرة التي تقلّ اللبنانيين من شرم الشيخ إلى بيروت... شاهدوا هذا الفيديو
07:35 | 2025-06-16
16/06/2025 07:35:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:26 | 2025-06-17
شريفة: مرور الوقت لا يلغي القضايا المحقة
01:24 | 2025-06-17
ورشة عمل إقليميّة في ليماسول عن "حروب الشرق الأوسط ومسارات العدل والكرامة الإنسانيّة"
01:15 | 2025-06-17
"حزب الله" يقود "هجوما مضادا" وحلفاؤه يستطلعون موقفه
01:13 | 2025-06-17
الصادق: الدولة ماضية في قرارها استعادة زمام الأمور للإمساك بالقرار السيادي
01:00 | 2025-06-17
باراك ولاكروا في بيروت واتصالات لبنانية لتحذير الفصائل الفلسطينية
23:18 | 2025-06-16
سقوط رأس صاروخ ليلا في عكار.. وضرب طوق أمني
فيديو
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
Lebanon 24
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
04:19 | 2025-06-13
17/06/2025 08:27:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
17/06/2025 08:27:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
17/06/2025 08:27:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24