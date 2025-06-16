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لبنان

حربٌ لتغيير النظام والشرق الأوسط

Lebanon 24
16-06-2025 | 22:49
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كتب طوني عيسى في" الجمهورية": الهدف الاستراتيجي الأكبر الذي تعمل إسرائيل على تحقيقه في عمليتها الحالية، وهو إطاحة النظام الإسلامي أو دفعه إلى الاستسلام الشامل. فمن خلال ضرب مقوماته ومنشآته النووية، هي تسعى إلى شل قدرته وتأمل في أن يؤدي ذلك إلى زعزعة استقراره أمام انتفاضة تقوم بها قوى المعارضة التي   اقصيت بعد سقوط الشاه، أو على الأقل إرغامه على تغيير سلوكه وتطلعاته الاستراتيجية.
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وقد عبّر عدد من أركان حكومة بنيامين نتنياهو عن آمالهم في أن تعود عقارب الساعة إلى الوراء في إيران، وتتولّى السلطة هناك قوى مستعدة للتخلّي عن الطموحات التوسعية وإقامة علاقات طيبة، بل تحالف مع إسرائيل. وليس سراً أنّ الأدبيات اليهودية التقليدية تتغنى بالتحالف مع الفرس منذ زمن قورش الذي أنهى السبي اليهودي بعد استيلائه على بابل، في العام 539 قبل الميلاد، وسمح لهم بالعودة إلى القدس وبناء الهيكل الثاني.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: هل إن الظروف ناضجة فعلاً في إيران للتغيير السياسي الذي ترغب فيه إسرائيل؟
إذاً، هي وضعية «كباش » دموي حاد، يشعر فيها حكام إيران وإسرائيل على حدّ سواء بأنهم في خضم معركة حياة أو موت. وفي أي حال، لن تنتهي الحرب إّ لّا بإعادة تشكيل المشهد الإقليمي. وفي تقدير عدد من الخبراء، هذا الأمر قد لا يتحقق في مدى قصير، لكنه يبدو محسوماً في المديين المتوسط والبعيد.
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