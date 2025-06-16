حربٌ لتغيير النظام والشرق الأوسط

Advertisement

كتب طوني في" الجمهورية": الهدف الاستراتيجي الأكبر الذي تعمل على تحقيقه في عمليتها الحالية، وهو إطاحة النظام الإسلامي أو دفعه إلى الاستسلام الشامل. فمن خلال ضرب مقوماته ومنشآته النووية، هي تسعى إلى شل قدرته وتأمل في أن يؤدي ذلك إلى زعزعة استقراره أمام انتفاضة تقوم بها قوى التي اقصيت بعد سقوط الشاه، أو على الأقل إرغامه على تغيير سلوكه وتطلعاته الاستراتيجية.وقد عبّر عدد من أركان حكومة عن آمالهم في أن تعود عقارب الساعة إلى الوراء في ، وتتولّى السلطة هناك قوى مستعدة للتخلّي عن الطموحات التوسعية وإقامة علاقات طيبة، بل تحالف مع إسرائيل. وليس سراً أنّ الأدبيات التقليدية تتغنى بالتحالف مع الفرس منذ زمن قورش الذي أنهى السبي اليهودي بعد استيلائه على بابل، في العام 539 قبل الميلاد، وسمح لهم بالعودة إلى وبناء الهيكل الثاني.لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: هل إن الظروف ناضجة فعلاً في إيران للتغيير السياسي الذي ترغب فيه إسرائيل؟إذاً، هي وضعية «كباش » دموي حاد، يشعر فيها حكام إيران وإسرائيل على حدّ سواء بأنهم في خضم معركة حياة أو موت. وفي أي حال، لن تنتهي الحرب إّ لّا بإعادة تشكيل المشهد الإقليمي. وفي تقدير عدد من الخبراء، هذا الأمر قد لا يتحقق في مدى قصير، لكنه يبدو محسوماً في المديين المتوسط والبعيد.