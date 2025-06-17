الصادق: الدولة ماضية في قرارها استعادة زمام الأمور للإمساك بالقرار السيادي

كتب النائب على منصة "إكس":

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موقف رئيسي الجمهورية والحكومة الحازم بضرورة بذل الجهود لإبعاد عن الصراعات، وبضرورة الحؤول دون توريط لبنان بالحرب، يؤكد مرة أخرى ماضية في قرارها استعادة زمام الأمور للإمساك بالقرار السيادي اللبناني. وهذا ما تجلّى أيضًا من خلال طلب الرئيس سلام من وضع المقررات المتعلقة بالسلاح الفلسطيني موضع التنفيذ. لا مفرّ من امتثال الجميع لرغبة اللبنانيين التي تعبّر عنها حكومتهم".