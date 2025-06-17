شريفة: مرور الوقت لا يلغي القضايا المحقة

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قال إمام الصفا المفتي الشيخ حسن شريفة في بيان: "عجبًا لهذا الزمان. في زمن تتبدّل فيه المعايير وتُقلب فيه الحقائق، تُمعن القوى العالمية في التواطؤ المكشوف مع الكيان ، الذي قامت نشأته على واغتصاب أرض ، وتربّى على العدوان ولغة الحرب والقتل والتوسع".أضاف: "تمتلك ترسانة نووية كاملة ومعلنة، ولا أحد يجرؤ على مساءلتها أو حتى وصفها بالخطر، بينما تُدان وتحاصَر لمجرّد امتلاكها برنامجًا نوويًا تعلن صراحة أنه لأغراض سلمية".تابع: "وفي هذا السياق، جاء تصريح وزير خارجية ، متحدثًا باسم ، ليكرّس هذا المنطق الأعوج ويكرّر نغمة "الخطر " دون خجل من التاريخ أو الواقع".وقال: "عجبًا لهذا الزمان: عندما يُكافأ المعتدي ويُدان المظلوم، وتُصبح تهمة، والاحتلال يُبرّر تحت عنوان دفاع مشروع. عندما يُفرَغ الكلام السام على إيران دون تردّد، وتُحاط إسرائيل بصمت دولي ورعاية غربية، وكأنها كيان فوق المحاسبة وفوق القانون".ورأى أن "ما هو أشد إيلامًا، أن بعض الشركاء في القضية التزموا صمتًا مريبًا، صمتًا فاق صوم النبي زكريا عليه السلام، لكنه صومٌ عن قول الحق، في زمن تُذبح فيه غزة ومعها الحقيقة على مرأى العالم".وقال: "أما على الشاشات، فقد تكاثر المطبلون الإعلاميون، يتنقّلون بين صفات صحافي ومحلل استراتيجي وخبير عسكري، وأدوارهم مكشوفة: إحباط المعنويات في الشارع العربي والإسلامي، وتلميع صورة الاحتلال، والعزف الدائم على النغمةالأميركية– .أضاف: "نقول لهؤلاء: الشعوب أذكى من تضليلكم، وأقوى من دعايتكم، وستبقى تميز العدو من الصديق، والحق من الباطل".ختم: "ما أجمل ما قاله أمير المؤمنين علي بن ابي طالب "ما ضاع حق وراءه مطالب" من هنا ندرك ان مرور الوقت لا يلغي المحقة وإن طال صمت الصامتين، والتاريخ لا يرحم المتخاذلين".