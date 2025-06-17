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لبنان

"نقابة مربي النحل في البقاع": حماية المزارعين وأرزاقهم مسؤولية وطنية

Lebanon 24
17-06-2025 | 01:30
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أدانت "نقابة مربي النحل في البقاع"، في بيان، "الاعتداءات المتكرّرة التي يرتكبها العدو الصهيوني على الأراضي اللبنانية، والتي كان آخر ضحاياها الزميل النحال الشهيد محمد نصرالله، الذي ارتقى أثناء تفقده منحله في بلدة حولا الجنوبية. ونتقدم بأحرّ التعازي إلى ذويه، سائلين الله أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان. وهنيئًا له نيل شرف الشهادة على أرضه وفي مهنته".
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ووجهت "نداءً واضحًا إلى الحكومة اللبنانية التي أعلنت سابقًا حرصها على الدفاع عن اللبنانيين وتحرير الأرض، ونذكّرها بأن أكثر من ستة أشهر مرّت على تحمّلها هذه المسؤولية، فيما لا تزال إسرائيل تمعن في خروقاتها واعتداءاتها على الأراضي والممتلكات، وتستهدف المزارعين والآمنين".

وطالبت "بتحرّك فوري وفعّال، من خلال: تكليف الجيش اللبناني باتخاذ الإجراءات العسكرية الرادعة التي من شأنها منع العدو من الاستمرار في هذه الانتهاكات، التواصل العاجل مع الهيئات الدولية المعنية لفضح هذه الجرائم المتواصلة، والعمل على محاسبة إسرائيل وإدانة ممارساتها العدوانية بحق لبنان وأهله".

واعتبرت ان "حماية المزارعين وأرزاقهم مسؤولية وطنية وأخلاقية، وواجب لا يحتمل التأجيل".
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