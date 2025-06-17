"نقابة مربي النحل في البقاع": حماية المزارعين وأرزاقهم مسؤولية وطنية

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أدانت "نقابة مربي النحل في "، في بيان، "الاعتداءات المتكرّرة التي يرتكبها العدو على الأراضي ، والتي كان آخر ضحاياها الزميل النحال الشهيد ، الذي ارتقى أثناء تفقده منحله في بلدة حولا الجنوبية. ونتقدم بأحرّ التعازي إلى ذويه، سائلين الله أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان. وهنيئًا له نيل شرف الشهادة على أرضه وفي مهنته".ووجهت "نداءً واضحًا إلى التي أعلنت سابقًا حرصها على الدفاع عن اللبنانيين وتحرير الأرض، ونذكّرها بأن أكثر من ستة أشهر مرّت على تحمّلها هذه المسؤولية، فيما لا تزال تمعن في خروقاتها واعتداءاتها على الأراضي والممتلكات، وتستهدف المزارعين والآمنين".وطالبت "بتحرّك فوري وفعّال، من خلال: تكليف باتخاذ الإجراءات العسكرية الرادعة التي من شأنها منع العدو من الاستمرار في هذه الانتهاكات، التواصل العاجل مع الهيئات الدولية المعنية لفضح هذه الجرائم المتواصلة، والعمل على محاسبة إسرائيل وإدانة ممارساتها العدوانية بحق وأهله".واعتبرت ان "حماية المزارعين وأرزاقهم مسؤولية وطنية وأخلاقية، وواجب لا يحتمل التأجيل".