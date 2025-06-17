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لبنان

رحلة إضافية إلى اسطنبول... هذا ما جاء في بيان "الميدل ايست"

Lebanon 24
17-06-2025 | 01:55
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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية تسيير رحلة اضافية من والى اسطنبول يوم الثلثاء 17 حزيران 2025 وفق التالي:
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توقيت الوصول توقيت الاقلاع الى من رقم الرحلة

18:55 17:00 اسطنبول بيروت ME1263

21:50 19:55 بيروت اسطنبول ME1264

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

وأشارت الى أنه "يمكن لجميع الركاب الحجز على متن هذه الرحة الاضافية، مع إعطاء الأولوية للركاب الذين في حوزتهم تذاكر سفر غير مستخدمة، ولم يتمكنوا من السفر في التواريخ السابقة".

ودعت لمزيد من المعلومات، مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية:

• الخط الارضي: 01-629999

• الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية

• الخطوط الخلوية: 81-477905 / 81-477906 / 81-477907 / 81-477908

أو عبر البريد الالكتروني callcenter@mea.com.lb أو موقع الشركة www.mea.com.lb
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