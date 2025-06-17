رحلة إضافية إلى اسطنبول... هذا ما جاء في بيان "الميدل ايست"

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أعلنت – الخطوط الجوية تسيير رحلة اضافية من والى يوم الثلثاء 17 حزيران 2025 وفق التالي:توقيت الوصول توقيت الاقلاع الى من رقم الرحلة18:55 17:00 اسطنبول ME126321:50 19:55 بيروت اسطنبول ME1264الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينةوأشارت الى أنه "يمكن لجميع الركاب الحجز على متن هذه الرحة الاضافية، مع إعطاء الأولوية للركاب الذين في حوزتهم تذاكر سفر غير مستخدمة، ولم يتمكنوا من السفر في التواريخ السابقة".ودعت لمزيد من المعلومات، مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية:• الخط الارضي: 01-629999• الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية• الخطوط الخلوية: 81-477905 / 81-477906 / 81-477907 / 81-477908أو عبر البريد الالكتروني callcenter@mea.com.lb أو موقع الشركة www.mea.com.lb