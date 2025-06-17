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لبنان

ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟

Lebanon 24
17-06-2025 | 02:03
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ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 10 الاف ليرة و98 أوكتان 10 الاف ليرة والمازوت 16 الف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:
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بنزين 95 أوكتان: 1.508.000 ليرة لبنانية 
بنزين 98 أوكتان: 1.548.000 ليرة لبنانية 
المازوت: 1.417.000 ليرة لبنانية 
الغاز: 897.000 ليرة لبنانية 
 
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