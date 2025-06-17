ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟

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ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 10 الاف ليرة و98 أوكتان 10 الاف ليرة والمازوت 16 الف ليرة، فيما استقر سعر قارورة ، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:بنزين 95 أوكتان: 1.508.000 ليرة لبنانيةبنزين 98 أوكتان: 1.548.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.417.000 ليرة لبنانيةالغاز: 897.000 ليرة لبنانية