في طرابلس.. قوى الأمن توقف سارق سيارات ومحال تجارية

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:"في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة عصابات السّرقة في مختلف المناطق اللّبنانية وتوقيف أفرادها، وبعد أن وقعت في الآونة الأخيرة عدّة عمليّات سرقة سيّارات ومحالّ تجاريّة في مدينة ، نفّذها شخصٌ مجهول الهويّة، باشرت هذه القطعات إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعل وتوقيفه.وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت إلى تحديد هويّة المشتبه به، ويُدعى: هـ. ك. (مواليد عام 1966، سوري)أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه، بالتنسيق مع .بتاريخ 12-06-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في – طرابلس، وضبطت بحوزته أدوات تُستخدم للسّرقة (قارص حديدي ومفكّ، عدد من المفاتيح المختلفة)، إضافةً إلى مسدس بلاستيكي يبقيه بحوزته أثناء تنفيذه عمليّات السّرقة.بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بأكثر من سبع عمليّات سرقة سيّارات في طرابلس، والعديد من عمليّات السّرقة من داخل محالٍّ تجاريّة، مُستخدمًا السّيّارات التي كان يسرقها.أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعنيّ، بناءً على إشارة القضاء المختص".