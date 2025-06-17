Advertisement

لبنان

في طرابلس.. قوى الأمن توقف سارق سيارات ومحال تجارية

Lebanon 24
17-06-2025 | 02:21
A-
A+
Doc-P-1377358-638857490321149372.jpg
Doc-P-1377358-638857490321149372.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
Advertisement

"في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة عصابات السّرقة في مختلف المناطق اللّبنانية وتوقيف أفرادها، وبعد أن وقعت في الآونة الأخيرة عدّة عمليّات سرقة سيّارات ومحالّ تجاريّة في مدينة طرابلس، نفّذها شخصٌ مجهول الهويّة، باشرت هذه القطعات إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعل وتوقيفه.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويّة المشتبه به، ويُدعى: هـ. ك. (مواليد عام 1966، سوري)

أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه، بالتنسيق مع القضاء.

بتاريخ 12-06-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في شارع المطران – طرابلس، وضبطت بحوزته أدوات تُستخدم للسّرقة (قارص حديدي ومفكّ، عدد من المفاتيح المختلفة)، إضافةً إلى مسدس بلاستيكي يبقيه بحوزته أثناء تنفيذه عمليّات السّرقة.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بأكثر من سبع عمليّات سرقة سيّارات في طرابلس، والعديد من عمليّات السّرقة من داخل محالٍّ تجاريّة، مُستخدمًا السّيّارات التي كان يسرقها.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعنيّ، بناءً على إشارة القضاء المختص".
 
مواضيع ذات صلة
قوى الأمن: توقيف مُهرّبين في محلة المحمرة
lebanon 24
17/06/2025 12:13:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ملثمان أطلقا النار على المحال والسيارات عند تقاطع الغبيري
lebanon 24
17/06/2025 12:13:57 Lebanon 24 Lebanon 24
فجر اليوم... سرقة مقهى وسيارة في طرابلس
lebanon 24
17/06/2025 12:13:57 Lebanon 24 Lebanon 24
فجر اليوم... سرقوا محلاً وسيارة!
lebanon 24
17/06/2025 12:13:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:58 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:47 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:38 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-06-17
04:58 | 2025-06-17
04:47 | 2025-06-17
04:30 | 2025-06-17
04:14 | 2025-06-17
04:03 | 2025-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24