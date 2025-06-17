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لبنان
مُحلقة إسرائيلية تلقي منشورات في محيط ميناء الصيادين في الناقورة.. هذا ما جاء فيها
Lebanon 24
17-06-2025
|
02:30
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ألقت محلقة إسرائيلية منشورات في محيط ميناء الصيادين في
الناقورة
تُهدد فيها من يقترب من خط الطفافات، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
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