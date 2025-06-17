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لبنان

بالصورة.. قطع طريق عام البداوي احتجاجاً على حجز سيارته!

Lebanon 24
17-06-2025 | 02:38
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أقدم أحد المواطنين من آل "مز" على قطع طريق عام البداوي مقابل مجمع المدارس، وذلك احتجاجاً على قيام عناصر من قوى الأمن الداخلي بحجز سيارته المخالفة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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