بيان من الأمن العام.. إليكم ما جاء فيه

صدر عن في البيان التالي:

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تعلن العام أنه سيتم نقل دائرة ومركز أمن عام من مقرّها الحالي في منطقة السوديكو إلى مقرّها الجديد في منطقة - الطريق العام - قبل فوج إطفاء بيروت، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم الخميس الموافق 26 حزيران 2025 وحتى يوم الإثنين الموافق 30 حزيران 2025.

يرجى بأنه سيتم تعليق استقبال المواطنين في المركز القديم خلال فترة الانتقال هذه، على أن يستأنف الاستقبال في المقر الجديد ابتداءً من يوم الإثنين الواقع في 30 حزيران 2025.