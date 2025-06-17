بلدية تنورين هنأت ربيع الشاعر وكارلا جزار لتعيينهما سفيري لبنان في فرنسا وروما

Advertisement

هنأ في ، "ابن البلدة المحامي الذي عُيّن سفيرًا للبنان لدى ، في التشكيلات الديبلوماسيّة التي أصدرها ، وابنة البلدة التي عُيّنت سفيرة في ".وتمنى في بيان، "التوفيق للشاعر وجزار في مهامهما الجديدة، وإن كلّ أبناء تنورين على ثقة بأنّهما سيكلّلان مسيرتهما المشهود لها، ببصمة في العمل الديبلوماسي والمؤسساتي، ويشكّلان نموذجًا يحتذى به".