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لبنان

بلدية تنورين هنأت ربيع الشاعر وكارلا جزار لتعيينهما سفيري لبنان في فرنسا وروما

Lebanon 24
17-06-2025 | 03:52
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هنأ المجلس البلدي في تنورين، "ابن البلدة المحامي ربيع الشاعر الذي عُيّن سفيرًا للبنان لدى فرنسا ، في التشكيلات الديبلوماسيّة التي أصدرها مجلس الوزراء، وابنة البلدة  كارلا جزار التي عُيّنت سفيرة لبنان في روما".
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 وتمنى في بيان، "التوفيق للشاعر وجزار في مهامهما الجديدة، وإن كلّ أبناء تنورين على ثقة بأنّهما سيكلّلان مسيرتهما المشهود لها، ببصمة في العمل الديبلوماسي والمؤسساتي، ويشكّلان نموذجًا يحتذى به".
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