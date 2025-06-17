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لبنان

عون التقى بو صعب في بعبدا.. هذا ما تم بحثه

Lebanon 24
17-06-2025 | 03:50
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أطلع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على أجواء اجتماعات اللجنة النيابية المكلّفة بدراسة مشاريع قوانين الانتخابات النيابية في مجلس النواب، ولا سيّما النقاط التي تتباين حولها وجهات نظر الأطراف السياسيين، مثل اقتراع المنتشرين، ونواب الاغتراب الستة، والبطاقة الانتخابية، وغيرها.
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