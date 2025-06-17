عون التقى بو صعب في بعبدا.. هذا ما تم بحثه

أطلع رئيس الجمهورية على أجواء النيابية المكلّفة بدراسة مشاريع قوانين الانتخابات النيابية في مجلس النواب، ولا سيّما النقاط التي تتباين حولها وجهات نظر الأطراف السياسيين، مثل اقتراع المنتشرين، ونواب الاغتراب الستة، والبطاقة ، وغيرها.

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