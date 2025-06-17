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لبنان

جراء الصواريخ الاعتراضية.. تضرر ألواح طاقة شمسية على سطح أحد المنازل في الفرزل (صور)

Lebanon 24
17-06-2025 | 03:53
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تضررت الواح طاقة شمسية على سطح أحد المنازل في بلدة الفرزل في قضاء زحلة جراء انفجار الصواريخ الاعتراضية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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