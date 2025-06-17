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لبنان

حريق كبير في أحد المنازل في سعدنايل

Lebanon 24
17-06-2025 | 03:57
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شب حريق كبير داخل أحد المنازل في سعدنايل ما أدى إلى احتراقه بالكامل، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وعملت رابطة شباب سعدنايل على اخماده. 
 
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