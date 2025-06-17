طقس معتدل يسيطر على لبنان.. وارتفاع محدود بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني
ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة و ارتفاع محدود بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية ورياح ناشطة.
وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة: طقس معتدل يسيطر على لبنان
والحوض الشرقي للمتوسط مع رطوبة مرتفعة ودرجات حرارة ضمن المعدلات الموسمية على الساحل وأعلى منها في الداخل وعلى المرتفعات .
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت
بين 22 و 30، طرابلس
بين 20 و 29، وزحلة بين 16 و 32 درجة.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:
غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة ودرجات حرارة ضمن معدلاتها يرافقها نسبة رطوبة مرتفعة كما تنشط الرياح أحيانا بخاصة جنوب البلاد.
الأربعاء:
غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة و ارتفاع محدود بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية ورياح ناشطة .
الخميس:
قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية تبقى الرطوبة مرتفعة على الساحل .
الجمعة:
قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما تبقى الرطوبة مرتفعة.
-الحرارة على الساحل من 23 الى 29 درجة ، فوق الجبال من 12 الى 24 درجة ، في الداخل من 16 الى 34 درجة.
-الرياح السطحية: شمالية غربية سرعتها بين 10 و 35 كم/س.
-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85%.
-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.
-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس
: 5,27
-ساعة غروب الشمس: 19,51