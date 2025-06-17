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لبنان

طقس معتدل يسيطر على لبنان.. وارتفاع محدود بدرجات الحرارة

Lebanon 24
17-06-2025 | 04:03
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة و ارتفاع محدود بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية ورياح ناشطة.
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وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع رطوبة مرتفعة ودرجات حرارة ضمن المعدلات الموسمية على الساحل وأعلى منها في الداخل وعلى المرتفعات . 

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و 30، طرابلس بين 20 و 29، وزحلة بين 16 و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:  

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة ودرجات حرارة ضمن معدلاتها يرافقها نسبة رطوبة مرتفعة كما تنشط الرياح أحيانا بخاصة جنوب البلاد.

الأربعاء:  

غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة و ارتفاع محدود بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية ورياح ناشطة .

الخميس:  

قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية تبقى الرطوبة مرتفعة على الساحل .

الجمعة:  

قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما تبقى الرطوبة مرتفعة.

-الحرارة على الساحل من 23 الى 29 درجة ، فوق الجبال من 12 الى 24 درجة ، في الداخل من 16 الى 34 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية سرعتها بين 10 و 35 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,27

-ساعة غروب الشمس: 19,51
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