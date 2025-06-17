طقس معتدل يسيطر على لبنان.. وارتفاع محدود بدرجات الحرارة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة و ارتفاع محدود بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية ورياح ناشطة.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: طقس معتدل يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط مع رطوبة مرتفعة ودرجات حرارة ضمن المعدلات الموسمية على الساحل وأعلى منها في الداخل وعلى المرتفعات .ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بين 22 و 30، بين 20 و 29، وزحلة بين 16 و 32 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الثلاثاء:غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة ودرجات حرارة ضمن معدلاتها يرافقها نسبة رطوبة مرتفعة كما تنشط الرياح أحيانا بخاصة جنوب البلاد.الأربعاء:غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة و ارتفاع محدود بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية ورياح ناشطة .الخميس:قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية تبقى الرطوبة مرتفعة على الساحل .الجمعة:قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما تبقى الرطوبة مرتفعة.-الحرارة على الساحل من 23 الى 29 درجة ، فوق الجبال من 12 الى 24 درجة ، في الداخل من 16 الى 34 درجة.-الرياح السطحية: شمالية غربية سرعتها بين 10 و 35 كم/س.-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85%.-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.-ساعة : 5,27-ساعة غروب الشمس: 19,51