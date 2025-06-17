Advertisement

لبنان

بيان لتجمع أصحاب الحقوق في وسط بيروت التجاري.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
17-06-2025 | 04:58
A-
A+
Doc-P-1377480-638857583815242833.jpg
Doc-P-1377480-638857583815242833.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عرض تجمع أصحاب الحقوق في وسط بيروت التجاري في بيان، الوضع الجديد بعد انتخاب العماد جوزاف عون المؤمن بالدستور رئيسا للجمهورية واختيار القاضي نواف سلام ابن مدينة الشرائع رئيسا للحكومة، واكدوا ان "مشروع الشركة العقارية في بيروت كان أول الأعمال التي خرقت الدستور في الصميم وفتحت الباب امام كم من الخروقات التي تلتها. وكان هذا المشروع من عطل القلب التجاري للبلاد بشكل جذري، وفرغ الاقتصاد الوطني من سر قوته التاريخية التي لم يستعدها إلى اليوم"، لافتين الى ان "هذا المشروع هو من ضرب الأمان الاجتماعي اللبناني الغابر بمحوه الطبقة الوسطى المشكلة أساسا من أصحاب الحقوق في وسط بيروت".
Advertisement

وشدد على ان "لا مخرج للوضع الحقوقي - الاقتصادي - الاجتماعي المأزوم اليوم، إلا بمعالجة المسائل من حيث بدأت، وتحديدا بإعادة النظر بمشروع الشركة العقارية في بيروت بما يعيد الأمور إلى نصابها القانوني ووسط بيروت إلى الدولة وأصحاب الحقوق إلى الوسط".
مواضيع ذات صلة
بيان لتجمّع العسكريين المتقاعدين.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
17/06/2025 20:30:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من تجمع العسكريين المتقاعدين.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
17/06/2025 20:30:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من بلدية حولا.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
17/06/2025 20:30:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من اليازا.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
17/06/2025 20:30:10 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:38 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:50 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:10 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:30 | 2025-06-17
13:08 | 2025-06-17
12:47 | 2025-06-17
12:00 | 2025-06-17
11:55 | 2025-06-17
11:54 | 2025-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24