بيان لتجمع أصحاب الحقوق في وسط بيروت التجاري.. هذا ما جاء فيه

Advertisement

عرض تجمع أصحاب الحقوق في التجاري في بيان، الوضع الجديد بعد انتخاب المؤمن بالدستور رئيسا للجمهورية واختيار القاضي ابن مدينة الشرائع رئيسا للحكومة، واكدوا ان "مشروع الشركة العقارية في كان أول الأعمال التي خرقت في الصميم وفتحت الباب امام كم من الخروقات التي تلتها. وكان هذا المشروع من عطل القلب التجاري للبلاد بشكل جذري، وفرغ من سر قوته التاريخية التي لم يستعدها إلى اليوم"، لافتين الى ان "هذا المشروع هو من ضرب الأمان الاجتماعي اللبناني الغابر بمحوه الطبقة الوسطى المشكلة أساسا من أصحاب الحقوق في وسط بيروت".وشدد على ان "لا مخرج للوضع الحقوقي - الاقتصادي - الاجتماعي المأزوم اليوم، إلا بمعالجة المسائل من حيث بدأت، وتحديدا بإعادة النظر بمشروع الشركة العقارية في بيروت بما يعيد الأمور إلى نصابها القانوني ووسط بيروت إلى الدولة وأصحاب الحقوق إلى الوسط".