حملة أمنيّة لقوى الأمن في مناطق البقاع

أفادت مندوبة " "، أنّ قوى الأمن تقوم بحملة أمنيّة في عدد من مناطق ، بهدف ضبط الدراجات الناريّة والسيارات غير القانونية.

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وفي هذا السياق، صادر عناصر مفرزة سير عشرات الدراجات الناريّة، بعدما أقامت حواجز على مداخل المدينة الجنوبية والشمالية وفي الاحياء.