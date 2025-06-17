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لبنان

حملة أمنيّة لقوى الأمن في مناطق البقاع

Lebanon 24
17-06-2025 | 05:26
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قوى الأمن تقوم بحملة أمنيّة في عدد من مناطق البقاع، بهدف ضبط الدراجات الناريّة والسيارات غير القانونية.
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وفي هذا السياق، صادر عناصر مفرزة سير بعلبك عشرات الدراجات الناريّة، بعدما أقامت حواجز على مداخل المدينة الجنوبية والشمالية وفي الاحياء.
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