فوز بسام رومانوس برئاسة اتحاد بلديات قضاء جزين

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عقدت جلسة انتخاب رئيس ونائب رئيس لاتحاد بلديات في قائمقامية ، في حضور قائمقام جزين ، و29 رئيس بلدية من أصل 30.بعد الانتهاء من عملية الاقتراع وفرز الأصوات، فاز بسام ، رئيس بلدية لبعا، بمنصب رئيس ، بفارق صوت واحد عن منافسه رئيس بلدية جزين دافيد الحلو.وأسفرت الانتخابات عن فوز رئيس بلدية كرخا، جان نخله، بمنصب .