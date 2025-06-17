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لبنان

فوز بسام رومانوس برئاسة اتحاد بلديات قضاء جزين

Lebanon 24
17-06-2025 | 05:15
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عقدت جلسة انتخاب رئيس ونائب رئيس لاتحاد بلديات قضاء جزين في قائمقامية جزين، في حضور قائمقام جزين يحيى حميدي صقر، و29 رئيس بلدية من أصل 30.
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بعد الانتهاء من عملية الاقتراع وفرز الأصوات، فاز بسام رومانوس، رئيس بلدية لبعا، بمنصب رئيس اتحاد بلديات جزين، بفارق صوت واحد عن منافسه رئيس بلدية جزين دافيد الحلو.

وأسفرت الانتخابات عن فوز رئيس بلدية كرخا، جان نخله، بمنصب نائب رئيس الاتحاد.
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