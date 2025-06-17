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لبنان

بري بحث والمفتي قبلان في التطورات واستقبل الشيخ دعموش

Lebanon 24
17-06-2025 | 06:04
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إستقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، حيث جرى بحث لتطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية.
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كما استقبل رئيس المجلس سماحة العلامة الشيخ يوسف دعموش.
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