بري بحث والمفتي قبلان في التطورات واستقبل الشيخ دعموش

إستقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ في مقر الرئاسة الثانية في ، المفتي ، حيث جرى بحث لتطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية.

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كما استقبل رئيس المجلس العلامة الشيخ يوسف دعموش.