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لبنان

طيران الشرق الأوسط يُصدر بيانًا.. وهذه تفاصيله

Lebanon 24
17-06-2025 | 06:24
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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط  – الخطوط الجوية اللبنانية  في بيان انها نظراً لإستمرار إغلاق المجال الجوي العراقي، الغت رحلاتها إلى العراق  (بغداد) ليوم الاربعاء 18 حزيران 2025 وفق الجدول التالي:
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يرجى من المسافرين الكرام أخذ العلم.

ولمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية: - الخط الارضي: 01-629999 - الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية - الخطوط الخلوية: 81-477905 / 81-477906 / 81-477907 / 81-477908
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