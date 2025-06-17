طيران الشرق الأوسط يُصدر بيانًا.. وهذه تفاصيله

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية في بيان انها نظراً لإستمرار إغلاق المجال الجوي ، الغت رحلاتها إلى العراق (بغداد) ليوم الاربعاء 18 حزيران 2025 وفق الجدول التالي:

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يرجى من المسافرين الكرام أخذ .



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