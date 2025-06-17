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لبنان

سلام عرض الاوضاع مع النائب مراد

Lebanon 24
17-06-2025 | 06:31
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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اليوم في السرايا النائب حسن مراد، وبحث معه في المستجدات كافة، اضافة الى شؤون مطلبية وإنمائية تخص منطقة البقاع الغربي.
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