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لبنان

خبر حزين... هكذا فقد إبن الـ17 عاماً حياته خلال عمله

Lebanon 24
17-06-2025 | 06:56
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وفاة الشاب غ.ن البالغ من العمر 17 عاماً، بعدما انهار حائط عليه خلال عمله في بلدة السفيرة - الضنية.
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ونُقِلَت جثة الشاب إلى مستشفى الضنية الحكومي، فيما حضرت القوى الأمنيّة إلى المكان.
 
 
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