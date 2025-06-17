خبر حزين... هكذا فقد إبن الـ17 عاماً حياته خلال عمله

أفادت مندوبة " "، عن وفاة الشاب غ.ن البالغ من العمر 17 عاماً، بعدما انهار حائط عليه خلال عمله في بلدة السفيرة - .

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ونُقِلَت جثة الشاب إلى ، فيما حضرت القوى الأمنيّة إلى المكان.