ثلاث رحلات لإجلاء اللبنانيين من البصرة غداً الأربعاء

أعلنت في بيان تعديلا في جدول الرحلات المقرّرة بين والبصرة، وذلك "بتوجيهات من وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وفي إطار المتابعة الحثيثة التي تقوم بها لإعادة اللبنانيين العالقين في الخارج، وحرصاً منها على تعجيل وتيرة العودة".

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واعلنت إضافة رحلة ثالثة إلى الرحلتين المعلن عنهما سابقاً، ما يرفع عدد الرحلات المقررة ليوم غد الأربعاء 18 حزيران 2025 إلى ثلاث رحلات جوية من مطار البصرة إلى الدولي في بيروت، في الأوقات التالية:

الساعة 9:00 صباحاً

الساعة 10:30 صباحاً

الساعة 5:00 بعد الظهر

ويُقدّر أن تنقل هذه الرحلات نحو 750 راكباً، مما يتيح المجال لإعادة أكبر عدد ممكن من اللبنانيين والعراقيين في ظل الظروف الراهنة".

ودعت الوزارة "جميع اللبنانيين الراغبين بالعودة من إلى حجز مقاعدهم عبر شركة الخطوط الجوية ، التي أبدت تعاوناً كاملاً في هذا الإطار، على أن تستمر الرحلات اليومية بشكل منتظم إلى حين استقرار الوضع الجوي والأمني في العراق".

وجددت وزارة الأشغال العامة والنقل تأكيدها أنها "تتابع عن كثب كافة التطورات ذات الصلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حرصاً منها على سلامة المواطنين وتأمين عودتهم السريعة والآمنة".