Advertisement

لبنان

ثلاث رحلات لإجلاء اللبنانيين من البصرة غداً الأربعاء

Lebanon 24
17-06-2025 | 07:04
A-
A+
Doc-P-1377521-638857662468308924.jpg
Doc-P-1377521-638857662468308924.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المديرية العامة للطيران المدني في بيان تعديلا في جدول الرحلات المقرّرة بين بيروت والبصرة، وذلك "بتوجيهات من وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وفي إطار المتابعة الحثيثة التي تقوم بها وزارة الأشغال العامة والنقل لإعادة اللبنانيين العالقين في الخارج، وحرصاً منها  على تعجيل وتيرة العودة".
Advertisement
 
واعلنت إضافة رحلة ثالثة إلى الرحلتين المعلن عنهما سابقاً، ما يرفع عدد الرحلات المقررة ليوم غد الأربعاء 18 حزيران 2025 إلى ثلاث رحلات جوية من مطار البصرة إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، في الأوقات التالية:
الساعة 9:00 صباحاً
الساعة 10:30 صباحاً
الساعة 5:00 بعد الظهر
 
ويُقدّر أن تنقل هذه الرحلات نحو 750 راكباً، مما يتيح المجال لإعادة أكبر عدد ممكن من اللبنانيين والعراقيين في ظل الظروف الراهنة".
 
ودعت الوزارة "جميع اللبنانيين الراغبين بالعودة من العراق إلى حجز مقاعدهم عبر شركة الخطوط الجوية العراقية، التي أبدت تعاوناً كاملاً في هذا الإطار، على أن تستمر الرحلات اليومية بشكل منتظم إلى حين استقرار الوضع الجوي والأمني في العراق".
 
وجددت وزارة الأشغال العامة والنقل تأكيدها أنها "تتابع عن كثب كافة التطورات ذات الصلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حرصاً منها على سلامة المواطنين وتأمين عودتهم السريعة والآمنة".
مواضيع ذات صلة
العراق يسمح لمطار البصرة فقط بتسيير الرحلات خلال ساعات النهار
lebanon 24
17/06/2025 20:31:28 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة الـ12 الإسرائيلية: الخطوط الجوية البريطانية تُلغي رحلتها إلى إسرائيل المقرّرة غداً الأربعاء
lebanon 24
17/06/2025 20:31:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول اول طائرة عراقية من البصرة إلى مطار رفيق الحريري الدولي
lebanon 24
17/06/2025 20:31:28 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة طيران العال الإسرائيلية: نتوقع تشغيل رحلات إنقاذ غدا من لارنكا وأثينا وروما وميلانو وباريس
lebanon 24
17/06/2025 20:31:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:38 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:50 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:10 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:30 | 2025-06-17
13:08 | 2025-06-17
12:47 | 2025-06-17
12:00 | 2025-06-17
11:55 | 2025-06-17
11:54 | 2025-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24