دريان استقبل بخاري.. ودعوة للنأي بلبنان عن الحروب الإقليمية

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استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، سفير في وليد بخاري، الذي قدّم له التهاني بعيد الأضحى المبارك وأداء مناسك الحج بدعوة من المراسم الملكية. وتم خلال اللقاء التداول في الشؤون اللبنانية والعربية.وأفاد بيان صادر عن في دار الفتوى أن اللقاء شدد على أهمية نأي لبنان بنفسه عن الحرب الدائرة بين والعدو الصهيوني، وعلى ضرورة تكثيف المساعي الدبلوماسية العربية والدولية لاحتواء التصعيد والعودة إلى لغة العقل، نظراً لانعكاسات الحرب السياسية والاقتصادية والبيئية على المنطقة. كما جرى التأكيد على أهمية تمتع لبنان بالأمن والاستقرار في ظل استمرار العدوان على بعض مناطقه والانتهاكات المتكررة للقرار 1701.وأكد المجتمعون ضرورة الاستمرار في الإصلاح الإداري والمالي وترميم البنية التحتية، لإعادة إطلاق عجلة التعافي بدعم عربي ودولي، مع التشديد على أهمية التنسيق مع الأشقاء العرب والابتعاد عن صراعات الإقليم والتحولات التي تؤثر سلباً على دول المنطقة.كما استقبل المفتي دريان النائب اللواء أشرف ريفي، وتم خلال اللقاء عرض آخر المستجدات على الساحتين اللبنانية والإقليمية.والتقى المفتي أيضاً سفيرة منظمة فرسان مالطا السيادية في لبنان ماريا أميريكا كورتيز، يرافقها المستشار فرانسوا أبي صعب، بحضور مدير المركز الصحي التابع لدار الفتوى الشيخ محمد الخطيب والمنسق العام للبرامج الصحية خالد قصقص. واطلع خلال اللقاء على نشاطات المنظمة في لبنان، وتم البحث في سبل تعزيز التعاون بينها وبين المركز الصحي لتنفيذ مشاريع مشتركة لخدمة الناس.كما استقبل دريان وفداً من نادي الغولف اللبناني برئاسة كريم سليم سلام، الذي أطلعه على إنجازات النادي وتحدياته، مشيداً بدعم المفتي الوطني، ومؤكداً أهمية الدور الذي يؤديه النادي في تعزيز صورة لبنان دولياً. وتم التطرق إلى المشاريع المستقبلية والدعم العربي والدولي لاستقطاب السياحة وتنظيم البطولات الرياضية، ووجّه الوفد دعوة لسماحته لزيارة النادي.