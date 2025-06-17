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لبنان
رحلة إضافية إلى باريس عبر "الميدل إيست" يوم الخميس المقبل
Lebanon 24
17-06-2025
|
07:23
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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط– الخطوط الجوية
اللبنانية
عن تسيير رحلة اضافية من والى
باريس
يوم الخميس 19 حزيران 2025 وفق التالي:
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يمكن لجميع الركاب الحجز على متن هذه الرحة االضافية من والى باريس، مع إعطاء الأولوية للركاب الذين بحوزتهم تذاكر سفر غير مستخدمة، ولم يتمكنوا من السفر في التواريخ السابقة.
يرجى من المسافرين الكرام أخذ
العلم
. شكًرا لتعاونكم.
لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز اإلتصاالت Center Call MEA على االرقام التالية:
- الخط االرضي: 01-629999
- الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية
- الخطوط الخلوية: 81-477908 / 81-477907 / 81-477906 / 81-477905
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