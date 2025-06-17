اللجنة الفرعية النيابية تقرّ اقتراح قانون تنظيم ألعاب الميسر عبر الإنترنت

عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس موضوع ألعاب الميسر عبر جلسة اليوم برئاسة وحضور الاعضاء.

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وصدر عن اللجنة بعد الجلسة البيان التالي: "اجرت اللجنة قراءة اخيرة على التعديلات المقترحة على اقتراح ألعاب الميسر عبر الانترنت، وأقرت اللجنة الاقتراح المذكور باجماع الحاضرين".