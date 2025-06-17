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لبنان

اللجنة الفرعية النيابية تقرّ اقتراح قانون تنظيم ألعاب الميسر عبر الإنترنت

Lebanon 24
17-06-2025 | 07:29
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عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس موضوع ألعاب الميسر عبر الانترنت جلسة اليوم برئاسة النائب طوني فرنجية وحضور الاعضاء. 
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وصدر عن اللجنة بعد الجلسة البيان التالي: "اجرت اللجنة قراءة اخيرة على التعديلات المقترحة على اقتراح قانون تنظيم ألعاب الميسر عبر الانترنت، وأقرت اللجنة الاقتراح المذكور باجماع الحاضرين". 
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