الراعي استقبل الخبير الدولي في شؤون الطاقة رودي بارودي

استقبل البطريرك ، الخبير الدولي في شؤون الطاقة رودي بارودي الذي قدّم للبطريرك نسخة من كتابه الجديد، الذي صدر مؤخرًا عن جامعة سيدة اللويزة، ويتناول فيه سبل حلّ نزاعات ترسيم بالوسائل السلمية بين دول حوض عمومًا، ودول منطقة شرق المتوسط على وجه الخصوص، ولا سيما بين وسوريا وقبرص.

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ويستند الكتاب إلى أحكام اتفاقية لقانون البحار، والمعاهدات الدولية ذات الصلة واجتهادات المحاكم الدولية.