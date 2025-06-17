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لبنان

الراعي استقبل الخبير الدولي في شؤون الطاقة رودي بارودي

Lebanon 24
17-06-2025 | 07:50
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، الخبير الدولي في شؤون الطاقة رودي بارودي الذي قدّم للبطريرك نسخة من كتابه الجديد، الذي صدر مؤخرًا عن جامعة سيدة اللويزة، ويتناول فيه سبل حلّ نزاعات ترسيم الحدود البحرية بالوسائل السلمية بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط عمومًا، ودول منطقة شرق المتوسط على وجه الخصوص، ولا سيما بين لبنان وسوريا وقبرص.
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ويستند الكتاب إلى أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والمعاهدات الدولية ذات الصلة واجتهادات المحاكم الدولية.
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